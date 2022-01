Covid, rischio valanga di assenze tra i lavoratori

Con due milioni di italiani positivi al Covid e l’ulteriore aumento dei contagi atteso nei prossimi giorni, c’è da aspettarsi che si moltiplicheranno le assenze dal lavoro. Una valanga di certificati per malattia potrebbe rendere la situazione problematica in quei settori dove la presenza in ufficio o in fabbrica è essenziale.



Rischio di disagi per alcuni servizi, come nei trasporti; imprese costrette a ridurre o sospendere l’attività perché non si riescono a coprire i turni e lo spettro di un rallentamento dell’economia. Numeri precisi su quanti lavoratori stiano dando forfait non ce ne sono, ma le stime lasciano pensare a centinaia di migliaia di assenze.



Nelle scuole si stimano che potrebbero non presentarsi fino a 100 mila tra professori e altro personale. Il dilagare del virus sta colpendo anche la Sanità: si contano circa 13 mila tra medici e infermieri contagiati. A rischio i viaggi: sono stati cancellati oltre 500 treni regionali e ci sono diversi casi di positività anche tra gli impiegati delle aziende locali che gestiscono bus, metropolitane e la raccolta di rifiuti.



Nelle prossime ore e giorni sapremo con più precisione quale sarà l’impatto dell’ultima ondata di Covid, nel frattempo si pensa a nuovi interventi a sostegno delle attività più colpite. Sul tavolo l'ipotesi di una nuova tornata di cassa integrazione pagata dallo Stato.



Difficile, invece, che si possa equiparare l’isolamento alla malattia per i lavoratori che hanno avuto contatti stretti con un positivo come accaduto in passato. Con tanti contagiati sarebbe molto costoso, inoltre chi è vaccinato (con tre dosi o due da meno di 120 giorni) può comunque uscire di casa.



Restano, per contro, i congedi al 50% dello stipendio per chi ha figli con meno di 14 anni positivi o in Dad, con l’alternativa dello smart working senza riduzione della paga.