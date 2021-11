Pil, Franco: “Chiuderemo il 2021 con una crescita del 6,2-6,3%”

Il ministro dell’Economia in audizione sulla manovra alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato: “Anche il quadro di finanza pubblica verosimilmente sarà migliore del 9,4% della Nadef”. Gli 8 miliardi l’anno per tre anni per la riforma del fisco “è importante siano usati per sostenere le famiglie”. Sugli incentivi immobiliari: “I contribuenti si scaricano quest'anno 11,5 miliardi di sgravi fiscali”. Sulle bollette: “Interventi nelle prossime settimane”