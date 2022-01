Da oggi in vigore le nuove regole sul Super Green Pass: cosa cambia

5/14 ©IPA/Fotogramma

Il provvedimento prevede il Green Pass base per "l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole minori e della Laguna di Venezia per documentati motivi di salute e di frequenza - per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni - dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, fermo restando l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2". L'ordinanza è estesa anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

Covid, in vigore nuovo decreto: dall’obbligo di vaccino per over 50 al Green pass. LE FAQ