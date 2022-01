7/12 ©Ansa

MARCHE - Nelle Marche ha preso il via una serie di fine settimana di open day di somministrazione del vaccino anti Covid dedicata agli over 18. L'iniziativa, aperta a tutti per prima seconda o terza dose, è finalizzata in particolare ad agevolare la dose booster per chi ha ricevuto la seconda da almeno 4 mesi. Il calendario completo delle sedi e degli orari è disponibile sul sito della Regione Marche