Dall'8 gennaio è in vigore l'obbligo vaccinale per chi ha almeno 50 anni o li compirà entro il 15 giugno: al momento in questo range di età i non vaccinati sono 2,2 milioni. Secondo l'Iss il tasso di ricovero nelle terapie intensive è pari a 23,1 ogni 100mila abitanti per i non immunizzati, mentre è a 0,9 ogni 100mila per chi ha ricevuto la dose booster