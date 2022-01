Il presidente del consiglio è atteso tra poco per spiegare le recenti scelte dell'esecutivo, dall’obbligo di vaccinazione per gli over 50 fino alla decisione di tenere aperte le scuole. Al suo fianco saranno presenti il coordinatore del Cts Franco Locatelli e i ministri dell’Istruzione e della Salute, Patrizio Bianchi e Roberto Speranza