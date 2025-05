Mattarella: si promuova rispetto dei diritti in famiglia

Lo dice il Presidente della Repubblica in occasione del 50° anniversario dell'entrata in vigore della Legge 151/75 sulla riforma del diritto di famiglia

"La tutela dei diritti, naturalmente, non si esaurisce nell'astrattezza delle norme di legge ma richiede consapevolezza, coscienza sociale, rigore. Rimangono tuttora laceranti le violenze perpetrate sulle donne, sovente in ambito familiare, sino agli abusi che si registrano nei confronti dei minori. Ai vari livelli occorre che le istituzioni sappiano offrire sostegno ai contesti familiari e alle fragilità che si manifestano, promuovendo anche una cultura e comportamenti sempre più rispettosi dei diritti e della dignità delle persone, specie dei soggetti più deboli, rafforzando così la coesione sociale". Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 50° anniversario dell'entrata in vigore della Legge 151/75 sulla riforma del diritto di famiglia.