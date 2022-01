10/16 ©Ansa

Anche Trenord, sevizio ferroviario lombardo, dal 10 gennaio ha rimodulato le corse per l'alto numero di assenze dovute alla pandemia. In una nota, la società spiega che "attualmente registra fra capitreno e macchinisti circa 180 assenze per positività a Covid-19 o quarantene, in aggiunta a circa 150 non direttamente connesse alla pandemia"