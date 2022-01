Covid Piemonte, modificati orari dei treni regionali causa contagi

"Trenitalia - si legge nella nota - in accordo con la Regione Piemonte e l'Agenzia per la Mobilità Piemontese, ha predisposto un programma di cancellazioni pianificate, contenute il più possibile nei numeri e mirate alle fasce orarie di minore affluenza"

Modifiche agli orari dei treni regionali in Piemonte a partire da lunedì 10 gennaio a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19 e del numero di dipendenti in quarantena. "Inizialmente - viene precisato in una nota - le modifiche di servizio erano previste fino alla fine del periodo delle festività; tuttavia, il continuo aumento dei contagi e il permanere delle criticità operative non permette di ritornare immediatamente al servizio completo". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Gli utenti possono consultare il nuovo programma di servizio ferroviario sul sito Trenitalia nella sezione "Infomobilità".

Le variazioni

"Trenitalia - si legge nella nota - in accordo con la Regione Piemonte e l'Agenzia per la Mobilità Piemontese, ha predisposto un programma di cancellazioni pianificate, contenute il più possibile nei numeri e mirate alle fasce orarie di minore affluenza o alle corse con alternative di viaggio disponibili nell'arco di 30 minuti. In molti casi è prevista la realizzazione di corse bus sostitutive".