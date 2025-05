Morto Ivan Lo Bello, ex presidente Confindustria Sicilia aveva 62 anni

Si è spento in ospedale a Catania, dopo una lunga malattia, Ivan Lo Bello, 62 anni, ex presidente di Confindustria Sicilia ed ex vicepresidente nazionale degli industriali. Lo Bello è stato in Sicilia tra gli artefici del Codice etico che prevedeva l'espulsione degli imprenditori che pagavano il pizzo. "Chi paga il pizzo verrà espulso" era la regola. Eletto nel 1999 presidente di Confindustria Siracusa, carica che ha ricoperto fino al 2005, nel 2006 è diventato presidente di Confindustria Sicilia e vicepresidente nazionale dal 2012 con delega all'Educazione. Molte le cariche ricoperte: presidente della Camera di Commercio di Siracusa, presidente di Unioncamere dal 2015 al 2018, presidente del Banco di Sicilia dal 2008 al 2010, presidente di UniCredit Leasing dal 2010, componente del consiglio di amministrazione della fondazione Censis dal 2010.

Il cordoglio

"La sua morte lascia un vuoto incolmabile nella nostra città", dice Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa, che ne ricorda il "brillante e ricco" curriculum di imprenditore. "Ti abbiamo visto ideatore e protagonista della lotta al 'racket del pizzo' che ti portò addirittura alla necessità di avere la scorta - dice -, ma nello stesso tempo sei stato creatore di cultura e bellezza, ideatore geniale dell’Ortigia festival, che fece parlare di sé in Italia e in Europa e che vide i grandi nomi del teatro internazionale qui a Siracusa, in ben sei edizioni". "Il ricordo che tutti i siracusani della nostra generazione, e non solo loro, hanno di te è ancora ben vivo e rimarrà impresso per sempre - aggiunge -. Credevi nella forza dell’intelligenza, del sapere e della cultura. Lasci alla tua famiglia e ai tanti amici che negli anni hai avuto e coltivato, la consapevolezza di essere stato un testimone importante di una generazione che ha creduto nella bellezza".

Ivan Lo Bello, Presidente di Unioncamere dal giugno del 2015 allo stesso mese del 2018, "ha avuto un ruolo cruciale nel rilancio dell'immagine e della reputazione del sistema camerale italiano, che usciva fortemente penalizzato dalla riforma della pubblica amministrazione. Lo si legge in una nota di Unioncamere con la quale si esprime cordoglio per l'ex presidente appena scomparso. "Cruciale è stata la ricucitura, si legge, realizzata principalmente grazie alle sue iniziative, di un rapporto con il Governo e le forze politiche. Grazie al suo impegno è stato dato un forte impulso al processo di modernizzazione del sistema delle Camere di commercio, focalizzandolo sui temi dell'innovazione e delle nuove tecnologie. In particolare, Lo Bello ha insistito sulla digitalizzazione, come elemento di modernizzazione, di trasparenza e aiuto alla legalità. Nei suoi tre anni di mandato ha curato anche il tema della semplificazione burocratica per la vita delle imprese, da realizzare con l'aiuto delle Camere di commercio e della telematica. Il Presidente di Unioncamere, Andrea Prete, il segretario generale, Giuseppe Tripoli, e l'intero ufficio di Presidenza - conclude la nota - esprimono il cordoglio del sistema camerale e si stringono con affetto alla moglie ed alle due figlie".