Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 17 gennaio

I tamponi effettuati in 24 ore sono 541.298, compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 15,4% (era al 16%). Le persone in terapia intensiva sono 1.717 (+26), quelle nei reparti ordinari 19.228 (+509). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 141.391. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 8.790.302. I guariti sono 6.093.633

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 8.790.302. Le vittime in totale sono 141.391, con 287 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono 6.093.633 in totale. Sono invece 2.534.333 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 156.338.495 - di cui 78.131.373 processati con test molecolare e 78.207.122 con test antigenico rapido -, in aumento di 541.298 rispetto al 16 gennaio. Le persone testate sono finora 44.322.789 , al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino

La Regione Abruzzo riporta che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi in quanto non casi COVID-19. La Regione Campania riporta che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 6 decessi registrati oggi risalgono al giorno 14/01/2022. La Regione Emilia Romagna comunica che stati eliminati 10 casi, comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi COVID-19; inoltre in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati é stato eliminato 1 deceduto inserito erroneamente. La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 4 a seguito di 4 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo. La Regione Sicilia riporta che i decessi comunica in data odierna sono da attribuire ai giorni: N. 1 IL 17/01/22 - N. 5 IL 16/01/22 - N. 12 IL 15/01/22 - N. 5 IL 14/01/22.