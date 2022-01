Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 16 gennaio

I tamponi effettuati in 24 ore sono 927.846 (ieri 1.217.830), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 16,1% (era al 14,8%). Le persone in terapia intensiva sono 1.691 (+14), quelle nei reparti ordinari 18.719 (+349). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 141.104. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 8.706.915. I guariti sono 6.016.954

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 8.706.915. Le vittime in totale sono 141.104, con 248 decessi segnalati nell'ultimo bollettino, con un ricalcolo della Regione Sicilia (ieri erano 308, con alcuni ricalcoli delle Regioni Campania e Sicilia). I guariti sono 79.207 nelle ultime 24 ore e 6.016.954 in totale. Sono invece 2.528.447 le persone in isolamento domiciliare (+77.647). I tamponi sono in tutto 155.797.197 - di cui 77.976.882 processati con test molecolare e 77.820.315 con test antigenico rapido -, in aumento di 927.846 rispetto al 15 gennaio. Le persone testate sono finora 44.217.594, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.