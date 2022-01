6/14 ©Ansa

Il molnupiravir è stato autorizzato per trattare i pazienti Covid-19 non ricoverati che hanno contratto la malattia di recente in forma da lieve a moderata e con condizioni cliniche che possono rappresentare fattori di rischio specifici per lo sviluppo di Covid-19 grave. Il trattamento va iniziato entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi e consiste in quattro capsule da prendere due volte al giorno per cinque giorni. Il medicinale non è raccomandato in gravidanza