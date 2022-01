Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 28 gennaio. LIVE

L'Ema ha dato via libera all'immissione in commercio per il Paxlovid, la pillola orala contro il Covid-19 sviluppata da Pfizer. Il comitato ha raccomandato di autorizzare Paxlovid per il trattamento del Covid-19 negli adulti che non necessitano di ossigeno supplementare e che sono ad elevato rischio che la malattia diventi grave. Il governo valuta l'estensione della durata del Green Pass per chi ha fatto la dose booster. Le Regioni premono per una semplificazione delle regole, tra cui lo stop delle zone a colori. Arriva l'apertura da parte del sottosegretario alla Salute Costa, seppur con il mantenimento della zona rossa senza limitazioni per i vaccinati. Agenas pubblica il report quotidiano sulle ospedalizzazioni: le terapie intensive calano in 9 regioni , i ricoveri ordinari, a livello nazionale, sono stabili al 31%. Secondo i dati Fiaso, una donna in gravidanza su sei partorisce con il Covid. Sulle 211 regioni in cui si dividono i territori dei 27 Paesi membri dell'Unione europea, solo quattro (due in Polonia e due in Romania) non sono in rosso scuro, il livello più basso mai registrato da quando l'Ecdc ha avviato il monitoraggio.