Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 29 gennaio. LIVE

Come cambieranno i Green pass dal 1° febbraio: le novità in arrivo

Il governo starebbe per annunciare una proroga del certificato a tempo illimitato per chi ha fatto il booster. Chi, invece, ha completato solo il cosiddetto ciclo primario deve affrettarsi a fare la terza dose. Il rischio è quello di trovarsi privi del pass e non poter più svolgere svariate attività.