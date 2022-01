Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 30 gennaio. LIVE

(

Domani il Cdm deciderà probabilmente la proroga dell'obbligo di mascherina all'aperto. Sono 6,4 milioni gli italiani over 5 ancora senza la prima dose di vaccino anti-Covid, molti dei quali nella fascia 40-49 anni. Il tasso di positività è stabile al 13,7%. In calo i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari. In arrivo la prima tranche di 11mila trattamenti della pillola anti-Covid di Pfizer.