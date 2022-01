7/15 ©Ansa

A partire dal primo febbraio e fino al 15 marzo, chi rientra in questa categoria non dovrà più presentare in ogni caso un test covid, come era stato deciso lo scorso dicembre. Basterà avere l' EU Digital Covid Certificate, che attesta la guarigione, l’avvenuta vaccinazione o il fatto che una persona sia risultata negativa. Una volta nel Paese, i turisti stranieri dovranno comunque rispettare le norme in vigore nel territorio italiano che prevedono l’uso delle mascherine anche all’aperto e limitazioni per le persone che non sono vaccinate e/o non sono guarite