Covid, epidemiologo La Vecchia: "A marzo ne saremo fuori"

"Dobbiamo tenere duro ancora un po’, ma non manca molto. Omicron (COVID LIVEBLOG) ha una diffusione vastissima: secondo l’Institute for Health Metrics and Evaluation della Fondazione Bill e Melinda Gates, avrebbe infettato il 60% della popolazione mondiale. Se aggiungiamo la quota dei vaccinati in Italia dovremmo superare il 95% di persone almeno parzialmente immuni". A dirlo è il professor Carlo La Vecchia, ordinario di Epidemiologia all’Università Statale di Milano in un'intervista al Corriere della Sera. "Ufficialmente i contagiati con Omicron, che ha iniziato la sua ascesa a metà dicembre, sono 5 milioni - ha aggiunto La Vecchia - ma possiamo presumere che siano ben oltre il doppio considerando che molti positivi sono asintomatici o paucisintomatici e solo per pochi giorni".