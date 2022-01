4/12 ©Ansa

Molto legato a questo tema è anche quello del riconteggio dei ricoveri. In base a quanto riferisce Ansa, i pazienti Covid che sono asintomatici e occupano un letto in ospedale per altre patologie, non verrebbero più conteggiati come tali. Il coordinatore del Cts del Molise, Giancarlo Ripabelli, dice che a questo punto sarebbe utile “fare valutazioni pragmatiche sui tassi di occupazione dei posti letto e sulla reale capacità delle varie regioni di gestire i pazienti positivi ricoverati per altre patologie in aree non specificamente destinate ai pazienti Covid"

Covid, Iss: vaccino con booster efficace al 96% nel prevenire la malattia grave