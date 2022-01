Iss: vaccino con booster efficace al 96% nel prevenire malattia grave

3/10 ©Ansa

Differenze ancora maggiori si osservano se si guarda a quello che succede in terapia intensiva. Il tasso di ricoveri in terapia intensiva nel periodo 10/12/2021-09/01/2022 per i non vaccinati è di 35,6 ricoveri per 100.000 abitanti, circa diciotto volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da massimo 120 giorni (2,0 ricoveri in per 100.000 abitanti) e circa ventisette volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (1,3 ricoveri per 100.000 abitanti)

