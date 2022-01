5/6 Sky TG24

Dall'inizio della campagna di immunizzazione, basandosi sui dati relativi al 20 gennaio, in Italia l'87,03% della popolazione over 12 è vaccinata (47.003.713 persone) con doppia dose, come il 5,84% (213.635) di chi ha tra i 5 e gli 11 anni. La terza dose è già stata ricevuta dal 72,09% di chi poteva farla (28.504.317)