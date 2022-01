Covid-19, con Omicron verso fine pandemia? A che punto siamo

10/12 ©IPA/Fotogramma

Per arrivare alla terza fase però, quella del controllo (o endemica), c’è ancora bisogno di tempo, come sottolineato dall’Oms. “Controllare un’infezione vuol dire ridurre la morbosità della malattia a un livello tale per cui non costituisca più un problema di sanità pubblica”, ha spiegato l’epidemiologo Paolo Bonanni al Corriere della Sera