Solo nella giornata di lunedì 17 gennaio, sono state somministrate in Italia oltre 525mila dosi di vaccino. La maggior parte di queste sono terze dosi, ma c'è anche chi si è recato per la prima volta in un centro vaccinale, spinto anche dalla decisione del governo di estendere l'obbligo vaccinale agli over 50: per chi non si adegua, dal primo febbraio scattano le sanzioni

Covid, obbligo di vaccino per gli over 50: il piano di Figliuolo per le somministrazioni