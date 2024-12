Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 dicembre: la rassegna stampa

La tragedia di Calenzano, vicino Firenze, gli sviluppi in Siria dopo la fine dell'era di Bashar Al-Assad, le novità emerse dall'ultimo Cdm con lo stop alle multe per i no vax, l'arresto negli Usa del sospetto killer del manager Brian Thompson ed il ritorno in campo delle squadre italiane in Champions League. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola