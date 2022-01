Covid, monitoraggio Iss: in calo incidenza, Rt e occupazione ospedali

Secondo i dati settimanali Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia, l’incidenza dei casi per 100mila abitanti è pari a 1.823 (era 2.011). L'indice di trasmissibilità Rt si abbassa a 0,97 (da 1,31). Diminuisce il numero dei posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva e in quelli ordinari: i tassi maggiori rispettivamente nella Provincia autonoma di Trento e in Valle d'Aosta. Iss avverte: “Ritardi nell’inserimento dei dati, non si può escludere valori sottostimati”