Covid, allarme su tamponi fai-da-te: “Sbagliati due risultati su tre”

I test rapidi che si possono comprare e fare a casa complicano il sistema di verifica e accertamento dei positivi, perché in alcuni casi danno falsi negativi, generando così una situazione in cui i positivi asintomatici non si mettono in isolamento. Un problema dovuto anche al fatto che in molti non eseguono il tampone correttamente e poi non si accertano del risultato con un ulteriore test eseguito da un professionista