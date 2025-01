Trump: “Se non avessi vinto l’America sarebbe morta"

"Sono davvero convinto che se non avessi vinto le elezioni gli Stati Uniti sarebbero stati persi per sempre". Lo ha detto Donald Trump nella sua prima intervista da presidente su Fox News

Il presidente americano Donald Trump ha svelato a Fox News il contenuto della lettera che il predecessore Joe Biden gli ha lasciato prima di abbandonare lo Studio Ovale, all'inizio della settimana. La lettera, che Trump ha trovato all'interno del Resolute Desk, è indirizzata al “Caro Presidente Trump” e recita come segue: “Nel congedarmi da questo sacro ufficio, auguro a lei e alla sua famiglia tutto il meglio per i prossimi quattro anni. Il popolo americano - e i popoli di tutto il mondo - guardano a questa casa per la stabilità nelle inevitabili tempeste della storia, e la mia preghiera è che i prossimi anni siano un periodo di prosperità, pace e grazia per la nostra nazione”. “Che Dio vi benedica e vi guidi come ha benedetto e guidato il nostro amato Paese fin dalla sua fondazione”, si legge. La lettera era firmata “Joe Biden” e datata 20 gennaio 2025.

Donald Trump, si è detto "davvero convinto che se non avessi vinto le elezioni gli Stati Uniti sarebbero stati persi per sempre". Nella sua prima intervista da presidente a Fox News, ha quindi spiegato che "tutti i problemi che ha l'America in questo momento sono risolvibili: con impegno, lavoro e soldi".

TikToK

Donald Trump ha allontanato le preoccupazioni riguardo il rischio sicurezza per gli Stati Uniti legato alla piattaforma cinese TikTok, messa al bando dal Congresso. "Tutto è fatto in Cina - ha detto a Fox nella sua prima intervista da presidente - i cellulari, i computer, perchè allora non menzionare quelli? La cosa interessante con TikTok è che hai a che fare con molti giovani. E' importante per la Cina spiare i giovani? I giovani guardano video pazzi".

"TikTok resterà in circolazione, c'è gente negli Stati Uniti che la vuole comprare".

6 Gennaio

Donald Trump ha accusato la Commissione speciale della Camera americana che ha indagato sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 di "aver distrutto le prove". "Sono dei criminali e per questo sono stati graziati", ha dichiarato il presidente Usa in un'intervista a Fox News, riferendosi a Liz Cheney, membro prominente della Commissione che ha ricevuto la clemenza da Joe Biden



Incendi Los Angeles

Donald Trump ha dichiarato che l'emergenza incendi a Los Angeles avrà delle conseguenze sulla legge di bilancio Usa. "Los Angeles ha cambiato tutto: saranno necessari molti soldi", ha detto il presidente americano in un'intervista a Fox News, ribadendo le accuse al governatore della California, il democratico Gavin Newsom, per la gestione dell'emergenza e per lo spreco di acqua. "Non darò fondi alla California fino a che non inizieranno a usare l'acqua che ha a disposizione", ha attaccato Trump.