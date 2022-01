1/10 ©Ansa

La miocardite può essere una rara conseguenza del vaccino anti-Covid che si verifica soprattutto nei ragazzi. Il decorso clinico tende a essere più benigno di quanto avvenga con le miocarditi causate da infezioni virali. E la maggior parte delle volte si risolve con l’assunzione di comuni antinfiammatori. È quanto emerge da una ricerca pubblicata sul Journal of the American Medical Association e che ha coinvolto ricercatori dei Centers for Disease Control and Prevention e della Food and Drug Administration americana

GUARDA IL VIDEO: Vaccino ai bambini sicuro, 8 miocarditi su 7 milioni di dosi 17 dic 2021