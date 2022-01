Covid, la prossima settimana potrebbe arrivare nuovo dl: le novità

6/13 ©Ansa

Una cosa che sembra certa è l'introduzione di un aggiornamento dell'indicatore che riguarda il calcolo dei ricoveri per Covid: quei pazienti che asintomatici occupano un posto letto per altre patologie resterebbero in isolamento nello stesso reparto in cui si trovano, senza essere conteggiati come “ricoveri per Covid”

Covid, sistema colori e stop scadenza Green pass con booster: governo apre a modifiche