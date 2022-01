Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 29 gennaio

I tamponi sono 999.490 (ieri 1.051.288), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 13,7% (come ieri). Le persone in terapia intensiva sono 1.588 (-42), quelle nei reparti ordinari 19.636 (-160). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 145.914. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 10.821.375. I guariti sono 8.010.813 Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 137.147 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 143.898. I tamponi effettuati sono 999.490 (ieri 1.051.288). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13,7% (come ieri). Sono 377 i morti (compresi alcuni riconteggi), 42 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 29 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 1.588, con 118 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 19.636 (-160). L'occupazione degli ospedali tiene e i reparti non sono sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 10.821.375. Le vittime in totale sono 145.914, con 377 decessi segnalati nell'ultimo bollettino con un ricalcolo delle Regioni Campania e Sicilia (ieri erano 378, compresi numerosi riconteggi di Abruzzo, Campania e Sicilia). I guariti sono 141.230 nelle ultime 24 ore e 8.010.813 in totale. Sono invece 2.643.424 le persone in isolamento domiciliare (-3.978). I tamponi sono in tutto 169.335.244 - di cui 81.055.511 processati con test molecolare e 88.279.733 con test antigenico rapido -, in aumento di 999.490 rispetto al 28 gennaio. Le persone testate sono finora 48.335.306, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino approfondimento Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nelle note del bollettino del 29 gennaio si legge che: “la Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 3 casi in quanto non pazienti COVID-19. La Regione Campania comunica che 4 dei decessi registrati oggi risalgono ad un periodo compreso tra il 21/01 e il 26/01 2022. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 23 casi: 8 positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare, 15 a seguito di revisione dei casi. La P.A. di Bolzano comunica che è stato eliminato 1 paziente con test antigenico positivo non confermato da test molecolare. La Regione Sicilia comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 308 sono relativi a giorni precedenti al 26/01/22, e che i decessi riportati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 11 il 28/01/22 N. 20 il 27/01/22 - N. 5 il 26/01/22 - N. 5 il 25/01/22 - N. 2 il 24/01/22 - N. 1 il 22/01/22 - N. 1 il 21/01/22 - N. 2 il 19/01/22”.