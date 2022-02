Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 13 febbraio. LIVE

(

) . Un dimostrante no Green pass è stato arrestato ieri pomeriggio a Padova durante una manifestazione non autorizzata, per aver tentato di sottrarsi a un controllo degli agenti. Ieri ennesimo sabato di manifestazioni contro il certificato verde. A Torino gli attivisti si sono presentati dai carabinieri per denunciare il premier Mario Draghi e il suo governo. Proteste anche in tante altre città italiane, da Trieste a Perugia.

Sono 5.339.679 gli italiani al di sopra dei 5 anni ancora senza prima dose di vaccino anti Covid. Gli ultracinquantenni 'no vax' sono 1.404.960. I dati emergono dall'ultimo bollettino emesso dalla struttura del commissario Figliuolo. È la fascia pediatrica (5-11 anni) quella che ha il maggior numero di persone senza iniezione. "La pandemia non è finita. Non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo". Così Andrea Ammon, direttrice del ECDC. Ieri 62.231 nuovi contagi e 334 vittime