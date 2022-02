Maturità 2022: restano orale e 2 prove scritte, ma cambia il punteggio

3/7 ©Ansa

Viene però rimodulata la divisione del punteggio fra il percorso scolastico e le prove di esame. Se nella prima versione dell'ordinanza si parlava di 40 punti per il triennio finale e di 60 per le prove d'esame (20 per ciascuno scritto, 40 per l'orale), nella nuova versione vengono attribuiti 50 punti per il triennio e 50 per le prove (15 per ciascuno scritto e 20 per l'orale)

Maturità 2022, Bianchi: "Gli studenti non devono avere paura, sì a commissioni interne"