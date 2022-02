3/11 ©IPA/Fotogramma

Sono ora in vigore anche nuove regole in tema di quarantena e didattica a distanza per le scuole. Si passa, negli istituti di ogni ordine e grado, da 10 a 5 giorni. La dad sarà riservata solo agli alunni non vaccinati e per quelli di età compresa tra gli 0 e i 5 anni, categoria non vaccinabile. Negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, tutti i bambini andranno a casa alla scoperta di cinque o più casi di positività al Covid e non più dopo un solo caso, come avveniva fino a pochi giorni fa

Covid, Costa: "Dall'11/2 via mascherine all'aperto in tutta Italia"