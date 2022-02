Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 10 febbraio. LIVE

Covid, scontri polizia-no vax, 50 arresti in Nuova Zelanda

Scontri in nuova Zelanda tra no vax e polizia durante lo sgombero di un presidio davanti al Parlamento, con oltre 50 arresti. La polizia ha deciso di intervenire dopo tre giorni di assedio e vari tentativi di sciogliere l'assembramento pacificamente; gli attivisti, circa 150, hanno cantato l'haka maori e opposto resistenza. Gli agenti sono stati presi a pugni e calci tra grida di "questa non e' democrazia", ;;"vergognatevi" e "non obbedite agli ordini". La protesta e' iniziata martedi' sull'onda delle manifestazioni in atto in Canada con centinaia di camion e camper che bloccavano le strade nel centro di Wellington.