France Soir: “È morto Luc Montagnier”. È giallo: non ci sono conferme

Il quotidiano francese ha riportato la notizia del decesso del premio Nobel citando una sua fonte, ma la news non è stata ripresa dalle maggiori testate. In attesa di ulteriori conferme o smentite ufficiali, sui social si rincorrono varie ipotesi

Da alcune ore social e giornali si stanno occupando della notizia del presunto decesso di Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina nel 2008, noto per aver assunto nell'ultimo periodo posizioni controverse sull'origine del coronavirus e per essere intervenuto ad alcune proteste No-Vax e No Green pass. I dubbi sulla sua presunta morte sorgono dal fatto che un giornale francese, France Soir, ci ha scritto un articolo ma nessun'altra testata autorevole l'ha ripresa. D'altro canto, non sono arrivate smentite ufficiali, se non da parte di un sito che non si è rivelato affidabile su casi del genere.

I fatti approfondimento Coronavirus, la contestata tesi del Nobel Montagnier Come ha ricostruito David Puente su Open, France Soir ha prima dato la notizia sui suoi canali social poi ci ha scritto un articolo. Il decesso di Montagnier, che ha 89 anni, sarebbe avvenuto l'8 febbraio all'ospedale di Neuilly-sur-Seine alla presenza dei suoi familiari. Come fonte viene citato Gérard Guillaume, uno dei suoi più stretti collaboratori, che avrebbe parlato proprio con la redazione del giornale. Per motivi ancora da chiarire, altre autorevoli testate non l'hanno ripresa come avviene in questi casi, probabilmente perché in attesa di ulteriori conferme. Nel frattempo, il caso è diventato quello che si suol dire un "giallo". Questo anche perché un altro sito, Mediamass, ha smentito che Montagnier sia morto. Il problema è che non si tratta di una fonte molto autorevole, soprattutto quando si ha a che fare con la presunta morte di un personaggio famoso: già in passato ha infatti fatto passare come "bufale" notizie di persone che erano morte davvero.