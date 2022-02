Magrini (Aifa): non ci sarà quarta dose, ma verso richiamo annuale

Non ci sarà la quarta dose del vaccino anti-Covid. Lo ha assicurato Nicola Magrini, il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) in un’intervista televisiva. "Al posto della 4 dose ci sarà un richiamo annuale", ha aggiunto Magrini. "L'efficacia di questi vaccini è andata anche meglio del previsto, rispetto al fatto che si siano scoperti così in fretta", ha detto il direttore dell’Aifa commentando i dati del rapporto sui vaccini presentato ieri. "I grandi studi registrativi hanno sancito un’efficacia del 95% dei vaccini anti-Covid e l’efficacia reale nei diversi Paesi lo ha confermato". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Magrini ( Aifa): il vaccino Novavax arriverà il 24 febbraio

"C'è stata poi una lenta graduale perdita di efficacia anche per una variante che l'ha parzialmente ridotta" ha ribadito Magrini. La comunità scientifica "ne ha concordemente visto lo straordinario beneficio ovunque". Infine il direttore dell’Aifa ha ricordato che Novavax arriverà il 24 di questo mese: "Si tratta di un vaccino proteico, come quelli antinfluenzali. Sarà una piccola integrazione rispetto agli altri vaccini a mRna". "Mentre Valneva" ha aggiunto, "è un vaccino inattivato che arriverà ancora più avanti".