Sicurezza, il bilancio della Polizia su incidenti, sbarchi e arresti

Per il contrasto della minaccia terroristica internazionale, la Polizia di Stato ha arrestato 23 persone di cui: 11 estremisti vicini al terrorismo jihadista, 11 soggetti riconducibili a formazioni terroristiche di matrice etnico-indipendentista e marxista-leninista e un individuo per violazione dell’embargo internazionale in relazione al traffico di armamenti da guerra e materiale a duplice uso. Nell’ambito della prevenzione sono stati effettuati 82 rimpatri per ragioni di sicurezza nazionale. Mentre la Digos ha portato a termine 23 arresti tra le varie questure del Paese.