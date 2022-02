Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 11 febbraio. LIVE

Da oggi e fino al 31 marzo all'aperto si potranno togliere le mascherine. Andranno indossate soltanto in caso di assembramento o di affollamento. La precauzione e il consiglio è di averle sempre con sè per metterle in caso di necessità. Fino a fine marzo rimane l'obbligo di tenerle addosso se ci si trova al chiuso. La misura potrebbe essere prorogata, dipenderà da come va l'epidemia hanno ribadito dal governo. In Italia, le vittime da inizio pandemia hanno superato quota 150mila. Il direttore dell'Aifa, Nicola Magrini, ha spiegato che " non ci sarà una quarta dose " del vaccino anti-Covid, bensì "un richiamo che auspichiamo sia annuale". Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha spiegato a Sky TG24 che, con questo trend, "non ci sono ragioni per prolungare oltre il 31 marzo lo stato d'emergenza ". Ma l'Ue avverte: "Troppo presto per considerare la pandemia endemica". Il decreto per la proroga dello stato di emergenza nazionale, per il contenimento della diffusione dell'epidemia e sul green pass è stato approvato dall'Aula del Senato. Il provvedimento, che deve essere approvato definitivamente entro il 22 febbraio, passa alla Camera.