Covid, monitoraggio Iss: Rt in calo a 0,89, incidenza scende a 962

Scende anche il tasso di occupazione dei ricoveri, sia in intensiva che in area medica. È quanto emerge dal report settimanale dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute

Scendono ancora questa settimana i valori dell'indice di trasmissibilità Rt e dell'incidenza dei casi di Covid per 100 mila abitanti in Italia: l'Rt si abbassa a 0,89, dunque stabilizzandosi sotto la soglia di allerta dell'unità, rispetto al valore di 0,93 della scorsa settimana; mentre l'incidenza è pari a 962 casi per 100mila abitanti, rispetto a 1362 della corsa settimana. È quanto emerge, secondo quanto appreso dall'Ansa, dal monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità.