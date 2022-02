Covid, Antonella Viola: giusto eliminare restrizioni un po' alla volta

"Ragionevole togliere le mascherine all’aperto ma lasciarle al chiuso, così non rischiamo di commettere passi falsi”, ha detto l’immunologa. E sulla Giornata internazionale delle donne nella scienza ha aggiunto: “Dobbiamo essere un modello per le ragazze, c’è bisogno della visione femminile per disegnare un futuro migliore per tutti” ascolta articolo Condividi

“È giusto togliere le restrizioni un po' alla volta, ottimismo ma con prudenza”. Antonella Viola, immunologa e docente di Patologia generale presso l’Università di Padova, ospite su Sky TG24, ha parlato degli ultimi sviluppi della pandemia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL COVID-19). "Siamo fuori dal lockdown grazie ai vaccini, a un certo punto si andrà verso l’eliminazione del Green Pass, ma il virus non smetterà di circolare", ha detto. "Non sappiamo come evolverà, ci ha già mostrato diverse sorprese. Ragionevole togliere le mascherine all’aperto ma lasciarle al chiuso, così non rischiamo di commettere passi falsi. Le restrizioni bisogna toglierle un po’ alla volta".

"La terza dose va fatta anche per i ragazzi, è un completamento del ciclo vaccinale", ha aggiunto Antonella Viola sul tema dei vaccini. C'è cautela invece sulla possibilità di fare una quarta dose, su cui Aifa si è espressa dicendo che "non ci sarà ma si va verso un richiamo annuale". Sul tema Viola ha detto: "Non credo ci saranno richiami per tutti, forse estesi ad alcune fasce della popolazione. Dipenderà da come andrà la diffusione di eventuali nuove varianti, serve essere flessibili".

"Dobbiamo essere un modello per le ragazze, c'è bisogno della visione femminile per disegnare un futuro migliore per tutti", ha detto Viola, ricordando che oggi si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.