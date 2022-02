10/12

"Sono aumentate le vaccinazioni, stanno riducendosi i contagi ed è un dato di fatto che moltissimi italiani hanno avuto l'infezione", ricorda Galli. "Non è la situazione di un mese fa, quando c'è stata la ripresa dell'ondata. Dalle vacanze di Natale ad adesso il quadro è decisamente un altro. E consente di mettere sul tappeto i costi è i benefici di determinati interventi". Per Galli "rimanere barricati, con le vaccinazioni completate, sarebbe un non senso". Insomma, "ritornare in ufficio si può, ma con qualche attenzione con la quarantena per i positivi"