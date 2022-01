3/12 ©Ansa

FOCUS SUGLI OBIETTIVI - La parole d'ordine per il 2022, spiega Pietro Novelli, manager per l'Italia di Oliver James, sarà "produttività". Lavorare guardando agli obiettivi e non al numero di ore impiegate potrebbe essere il nuovo modello di organizzazione aziendale, spinto da iniziative come ferie libere e il modello della settimana corta in ufficio

