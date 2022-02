8/9 ©Ansa

Nelle prossime settimane tutta Italia potrebbe colorarsi quasi interamente di bianco o giallo se come chiesto dalle Regioni si varasse un cambiamento nei parametri che decidono i cambi di colore conteggiando solo i ricoverati malati di Covid e non come avviene adesso anche dei pazienti in ospedale per cause diverse dal coronavirus che risultino positivi ma asintomatici