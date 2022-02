Covid, nuove indicazioni cure domiciliari con antivirali e monoclonali

5/12 ©Ansa

Attualmente le terapie, sia con anticorpi monoclonali che con antivirali, sono indicate per soggetti con Covid-19 lieve-moderato di recente insorgenza, non ospedalizzati e non in ossigenoterapia, che presentino fattori di rischio per lo sviluppo di forme gravi di malattia, spiega il ministero