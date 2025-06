La maestra iscritta a OnlyFans denuncia il papà che l'aveva scoperta

L'uomo avrebbe scaricato le immagini dalla piattaforma di contenuti per adulti per poi condividerle in una chat di genitori. Anche altre tre persone sono state denunciate per commenti offensivi fatti sul web alla donna

È passata ai fatti, mettendo nero su bianco in una denuncia gli indizi che la conducono direttamente al responsabile della vicenda che l’ha portata al licenziamento. Elena Maraga, la maestra in una scuola materna nel trevigiano, iscritta a OnlyFans , ritiene che il padre di un suo ex alunno abbia scaricato le immagini dalla piattaforma di contenuti per adulti per poi condividerle in una chat di genitori. La donna ha raccontato che “Tutto è nato da un papà che mi ha trovato su Onlyfans – scrive il Corriere della Sera - e poi ha diffuso le mie foto nel gruppo di calcetto a tal punto che la moglie ha raccontato tutto alla scuola. Io non ho mai fatto pubblicità di quel profilo”. Dopo il fatto la scuola l’aveva allontanata ritendo il comportamento della docente un discostamento importante dalle idee etiche dell’istituto, di matrice cattolica, fino al licenziamento per giusta causa che lei ha impugnato con ricorso e richiesta di indennizzo. Secondo il quotidiano, la denuncia presentata nei confronti dell’uomo non sarebbe l’unica, ci sono infatti altre tre persone denunciate per commenti offensivi fatti sul web alla donna.

"Stanca delle ingiustizie"

In un recente video sui suoi social Maraga ha ribadito le sue scelte muovendo critiche ai genitori in questione: “Anche loro hanno pagato per vedermi e tutto questo è davvero imbarazzante, perché allora, oltre ad avermi comunque fatta passare per una meretrice, chi è l'immorale? Al di là del fatto che la morale è abbastanza astratta e non c'è nulla di codificabile, chi è l'immorale? Sono io, come maestra, che nel mio tempo libero faccio con il mio corpo ciò che mi pare? Oppure sono loro che sbirciano, comprano, guardano e poi con la stessa mano condannano me? So che ormai questa storia già la conoscete, già l'avete sentita, però ho voluto parlarne apertamente una volta per tutte, mettere i puntini sulle i per chiarire la situazione, anche perché sono stanca delle ingiustizie che ho subito e che sto tuttora subendo, anche a nome di tutte quelle donne, perché ce ne saranno un sacco, ne sono certa, che come me si sono sentite condannate ed attaccate o comunque punite per ciò che gli uomini fanno senza pagarne le conseguenze”.