L'incidenza di disturbi come depressione e ansia è raddoppiata rispetto a prima della pandemia. Il 16% dei giovani dichiara di vivere il cibo come un "problema". Tra tv, smartphone, videogame e chat, i ragazzi trascorrono in media 9 ore al giorno davanti a uno schermo. Per gli esperti, questi fenomeni sono direttamente correlati alle restrizioni