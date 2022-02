Vaccini, ok ministero per quarta dose a immunodepressi in Piemonte

I soggetti immunodepressi possono ricevere la quarta dose di vaccino anti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA). Lo ha precisato in una nota il Ministero della Salute rispondendo a una richiesta di chiarimento della Regione Piemonte.

Quarta dose per gli immunodepressi

Dopo l'ok del ministero l'Unità di crisi ha dato indicazione alle Aziende sanitarie di procedere con la convocazione di tutti gli oltre 58 mila immunodepressi che in Piemonte hanno già maturato i tempi previsti.