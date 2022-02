Covid, Oms: “La fase acuta della pandemia può finire a metà anno”

Oms, superati i 400 milioni di casi nel mondo

Intanto, come riferito dalla stessa Oms sul proprio sito, il numero di casi confermati di Covid-19 nel mondo ha superato i 400 milioni. Il dato fa parte di un’analisi nella quale è stato sottolineato come, a livello globale, alla data di giovedì 10 febbraio, i contagi confermati siano stati 402.044.502, con 5.770.023 decessi.

I Paesi maggiormente colpiti

Nell’analisi è emerso come siano gli Stati Uniti il Paese con il numero complessivo di casi confermati e decessi più elevato: qui sono stati riscontrati oltre 76,44 milioni di contagi e più di 902.000 decessi, rispettivamente circa il 19% e il 15,6% del totale mondiale. A seguire, in questa particolare classifica, ecco l'India e poi il Brasile, che hanno fatto registrare rispettivamente più di 42,47 milioni e 26,77 milioni di contagi, con un tasso di mortalità pari a 506.520 per l'India e 633.810 per il Brasile. I tre Stati insieme hanno rappresentato oltre il 36% di tutti i casi confermati e circa il 35% dei decessi complessivi del mondo. In termini di uffici regionali dell'Oms, infine, è stato segnalato come l'Europa e le Americhe abbiano fino ad oggi segnalato circa 160 milioni e 141 milioni di infezioni confermate, oltre che 1.804.729 e 2.552.218 decessi, rispettivamente. Le due aree, insieme, costituiscono circa il 75% del totale dei casi confermati nel mondo e oltre il 75,5% dei decessi.