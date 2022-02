1/10 ©Ansa

Da venerdì 11 febbraio sarà possibile passeggiare all’aperto senza mascherina. La concessione varrà solo in zona bianca e solo dove non si rischiano assembramenti. A confermarlo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che anticipa: "Subito dopo sarà l'occasione per decidere se toglierle in zona gialla e arancione con provvedimento del Ministero della Salute condiviso con il Cts"

