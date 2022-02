4/12 ©Ansa

LE MARCHE – Il vice presidente della Regione Marche Mirco Carloni ha parlato del passaggio in zona arancione come di “uno schiaffo del governo che i marchigiani non si meritano”. Se è vero che, dal punto di vista pratico, per i vaccinati non cambia granché, l’ingresso in fascia arancione "genera una situazione di paura che impatta sui consumi e su attività economiche che sono già disperate"

